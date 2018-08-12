جريمة مروعة لرجل يقتل زوجته الشابة برميها من الطابق الرابع تهز البرازيل (فيديو)

دفعت جريمة مروعة ارتكبها رجل رمى زوجته من رابع طابق، بعد أن أصعدها إليه بالقوة، البرازيليين للتظاهر في مدينة كوريتيبا جنوب البلاد تنديدا بزيادة معدل العنف ضد النساء ببلاد السامبا.

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وأثار تسجيل مصور بثّته القنوات التلفزيونية البرازيلية قبل أيام، والتقطته كاميرا مراقبة تابعة للمبنى حيث وقعت الحادثة، أثار موجة استنكار واسعة في البلاد.

وتظهر المشاهد رجلاً يكيل لزوجته المحامية الضربات، ثم يدفعها عنوة لركوب المصعد وهي تحاول الخروج والهرب منه، لكنه يتغلب عليها بقوته الجسدية، ثم تلتقط كاميرا أخرى في الشارع صورة جسد هذه المرأة وهو يطير من نافذة شقتهما التي دخلاها في الطابق الرابع، ليرتطم بقوة بالأرض، ويصبح هامدا بلا حراك.

وقد أوقف المشتبه فيه ووجهت إليه تهمة ضرب زوجته، تاتيان سبيتزنر، ثم إرغامها على الصعود بالمصعد إلى شقتهما في مدينة غوارابوافا قرب كوريتيبا، قبل رميها من النافذة.

وبعد انتشار هذا التسجيل المصور، ندّد ناشطون بتفشي آفة العنف الأسري وجرائم قتل النساء في البرازيل وتعنيفهن.

وأظهر التقرير السنوي لجمعية المنتدى البرازيلي للسلامة العامة الصادر قبل أيام أن عدد جرائم قتل النساء ازداد بنسبة 6% عام 2017. وأشار التقرير إلى أن 1133 امرأة تعرضن لحالات عنف استهدفتهن لكونهن نساء، كما سجلت 60 ألفا و18 جريمة اغتصاب في 2017 ، بزيادة 8% عن العام السابق.

واستجاب مئات البرازيليين يوم السبت لدعوة اتحاد المحامين وتظاهروا مرتدين ملابس بيضاء في شوارع كوريتيبا عاصمة ولاية بارانا قبل إطلاق بالونات بيضاء تكريماً لذكرى المحامية المغدورة.

المصدر: وكالات