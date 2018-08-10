شرطة دبي تشرك السكان في حل ألغاز الجرائم الجنائية! (صور)

قامت شرطة دبي بنشر "مواقع جريمة افتراضية" في مراكز التسوق الكبرى حول الإمارة، لكي يتمكن السكان من حل ألغاز الجرائم الغامضة واكتساب فهم أكبر لعمل الشرطة والمحققين.

ويشرف على "التحقيقات الافتراضية" مدربون مختصون من جهاز شرطة دبي، توزعوا على مختلف مواقع الجرائم الافتراضية، لتدريب وتقييم الناس الذين يودون المشاركة في الفعالية.

ويأخذ التدريب شكل لعبة افتراضية، إذ يدخل المتسابق إلى موقع الجريمة ومن ثم يتوجب عليه اكتشاف الأدلة وربطها معا، بغية الوصول إلى حل اللغز الذي يوصله بدوره إلى الفاعل.

كما يساعد المدربون المشاركين في اللعبة، من خلال تزويدهم بالطرق العلمية المستخدمة في كشف الجرائم الواقعية.

وعبرت قيادة الشرطة عن هدفها من تنظيم الفعالية الأمنية، الذي يكمن في تثقيف وتدريب الناس ليكونوا على دراية أوسع حول كيفية حماية الشرطة للمدينة من الجرائم.

والجدير بالذكر أيضا، أن الفعالية توفر لجهاز الشرطة فرصة حقيقية لكشف مواهب الشباب الصغار، ممن يودون الالتحاق بوحدة التحقيقات الجنائية في المستقبل.

المصدر: Gulf News + Twitter