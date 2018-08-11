كندا.. وفاة رجل عقب "شجار" مع رجال الأمن على متن طائرة

توفي رجل بعد مشادة حادة حدثت على متن طائرة بينه وبين رجال أمن المطار، وذلك في إطار عملية رسمية لترحيله خارج كندا.

وقبيل إقلاع الطائرة بدقائق من مطار كالغاري، حدث شجار حاد بين المسافر ورجلين من عناصر أمن المطار داخل مقصورة الركاب، ما أدى إلى تعرض الرجل إلى توتر عصبي وتعب مفاجئين.

وعندما ساءت حالة المسافر، أنزل من على متن الطائرة وأسعف فورا إلى مشفى بالقرب من المطار، حيث فارق الحياة هناك.

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وفور وفاته، باشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادثة الغريبة. كما أشار المحققون إلى ضرورة إجراء تشريح للجثة قبل الدخول في تفاصيل وتخمينات سابقة لأوانها.

وأبقت السلطات الكندية هوية وجنسية الرجل مجهولتين، حيث اتخذ قرار مسبق بإبعاده كليا عن الأراضي الكندي. وحول الحادثة، أعربت الحكومة الكندية أنها تراقب التحقيقات الجارية عن كثب، لأن الحادثة تعتبر "خطيرة".

المصدر: Global News