اعتداء بالضرب المبرح على موظف في مطعم ماكدونالدز! (فيديو)

اعتدى شابان بريطانيان بشكل وحشي على موظف يعمل في مطعم ماكدونالدز في بلدة بوسطن البريطانية، إذ صور أحد الزبائن الحادثة بالكامل.

وبدأ الاعتداء على الموظف بسبب مطالبته لهما بمغادرة المكان، حيث قاما بضرب الموظف بوحشية واستمرار وخاصة على منطقة الرأس، وذلك على مرأى من جميع الناس الحاضرين في المطعم.

كما يظهر مقطع الفيديو، استمرار القتال الدائر دون أن يبادر أحد من الموظفين أو الزبائن، بالتدخل لاحتواء الموقف وفك النزاع.

وأكد شهود عيان على أن القتال لم ينته مع انتهاء مقطع الفيديو المصور، واستمر لدقائق أخرى خارج أبواب المطعم، حيث تطور الموقف ليستخدم أحد الشابين قضيبا معدنيا أثناء ضربه للموظف.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد لحظات من هروب الشابين المعتديين، حيث ما تزال تبحث عنهما حتى اللحظة.

وفي السياق نفسه، أعلم مدير المطعم الشرطة، أن الهجوم بدأ بعد أن طالب الموظف الشابين بمغادرة المطعم، حيث احتجزا موظفا آخر داخل المرحاض، من باب التسلية.

المصدر: Independent + YouTube