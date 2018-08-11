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حارس ملهى ليلي "يذبح" بطل أوزبكستان في القتال الحر!

مجتمع

حارس ملهى ليلي
vk.com/id338446532
جمشيد كنجايف (يسار الصورة)
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قتل بطل أوزبكستان لفنون القتال المختلطة، جمشيد كنجايف، في ملهى "أوروم 898" في طشقند عاصمة أوزبكستان، ليلة الخميس 9 أغسطس الجاري.

وقع الحادث عندما حاول جمشيد كنجايف إدخال سكين إلى النادي الذي أراد دخوله تلك الليلة، لكن الحراس منعوه من ذلك.

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وتبع هذا المنع شجار بين حراس الملهى وبطل الفنون القتالية المختلطة، حيث ألحق كنجايف بالحراس ضربات قوية. بعد ذلك، قدم إلى مكان الحادث مساعد حارس في الملهى، وأمسك السكين من كنجايف وضربه بها في صدره. وتوفي جمشيد في المستشفى، وفتح مكتب المدعي العام في أوزبكستان تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: لايف. رو

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