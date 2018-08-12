آخر صيحات الإجرام.. كوكايين في باروكة و"مساعدة" كبار السن!

شهدت العاصمة المصرية مؤخرا عددا من الجرائم، تؤكد على روح "الابتكار والإبداع" لدى عتاة المجرمين الذين يسعون طوال الوقت لخداع أجهزة الأمن بينما تنجح الأخيرة في القبض عليهم رغم ذلك.

وتمثلت آخر تلك الإبداعات الإجرامية في راكبة كولومبية الجنسية، حاولت تهريب مخدر الكوكايين داخل مصر، بإخفاء 3 لفافات أسطوانية الشكل تحتوي على المخدر داخل شعر مستعار ترتديه (باروكة)، وتمكنت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي من كشف الخدعة وقبضت عليها.

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كما لجأ أحد العاطلين عن العمل إلى النصب على كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلي وسط القاهرة، من خلال عرض المساعدة عليهم، حيث يحصل على الرقم السري لبطاقة الصرف الآلي الخاصة بهم، ويرد إليهم بالخداع بطاقة أخرى بينما يدعي حدوث عطل في الماكينة ويحتفظ ببطاقتهم الأصلية، ثم يستولي بعد ذلك على أموال الضحية، لكن رجال المباحث المصرية أيضا تمكنوا من القبض عليه.

كذلك، تفتق ذهن مهربي مخدر "البانغو" عن إخفائه بمخازن سرية في شاحنات خاصة بالإسمنت السائب عبر معابر قناة السويس، واعتزموا بهذه الطريقة تهريب 481 لفافة كبيرة الحجم تحوي ما وزنه 1250 كغم من هذا النبات المخدر، لكن رجال المباحث تمكنوا من ضبطها.

المصدر: اليوم السابع