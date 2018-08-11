نيوزيلندا تتخذ قرارا جريئا لحماية البيئة!

أعلنت قناة "‎1 News‎" التلفزيونية المحلية أن نيوزيلندا ستتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وصرحت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن، ومساعد وزير البيئة، يوجيني سيج، يوم الجمعة 10 أغسطس الجاري، بأن التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية سينطلق العام المقبل على مراحل.

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وأشارت القناة إلى أن هذا القرار اتخذ بعد عريضة وقع عليها 65 ألف شخص، التمسوا فيها حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وقالت أرديرن: "نستخدم مئات الملايين من الأكياس البلاستيكية لمرة واحدة، حيث تلوث في نهاية المطاف بيئتنا الساحلية والبحرية الثمينة وتسبب ضررا خطيرا لجميع أنواع الحياة البحرية، مع أنه يوجد بديل حقيقي للمستهلكين والشركات".

وأشار سيج بدوره إلى أن الحكومة ستساعد تجار التجزئة على التحول إلى نوع أخر من أنواع التغليف. ويتاح لسكان نيوزيلاندا التعبير عن رأيهم حول هذا الحظر، حتى 14 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي