أمستردام.. حملة رسمية لمكافحة استشراء الدعارة والمخدرات

أعلن مجلس بلدية أمستردام عن خطة حكومية مرتقبة تهدف إلى تنظيم وضبط منطقة "Red Light" الشهيرة، وذلك في محاولة لاحتواء الانتشار القياسي للدعارة والحشيش فيها.

وتحتل المنطقة الشهيرة ضفتي قناة مركزية تمر في قلب العاصمة الهولندية، أمستردام، والتي اشتهرت عبر السنين بجذبها للسياح والشباب من كافة أنحاء العالم، لما تتمتع به من خصائص وحريات لا نظير لها، تتمثل في شرعية استهلاك الحشيش وتجارة الجنس وشرب الكحول.

ومع ازدياد شعبية الشارع، أصبح يعج اليوم بالسياح والشباب بشكل غير مسبوق، ما أدى مؤخرا إلى استهلاك كميات قياسية من الحشيش فيه، وكذلك استشراء تجارة الجنس أيضا، حتى في المواسم غير السياحية.

وبالإضافة إلى ما سبق، بدأ سكان الحي السياحي والأحياء المجاورة بالتذمر من الضجيج والقمامة، وكذلك من ازدياد أعداد المخمورين فيه.

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وتتضمن الحملة الحكومية القادمة، إغلاق المنطقة بشكل مؤقت وفي أوقات محددة تترافق مع اكتظاظ جموع الناس فيها، كما سيتم نشر عناصر أمن لمراقبة ومنع التجاوزات الراهنة، كالتبول في الشوارع ورمي القمامة وإصدار الضجيج المبالغ فيه.

وبالرغم من تصدر أمستردام قائمة أخطر المدن الهولندية من حيث عدد الجرائم (وهي في تناقص الآن)، إلا أن أعداد السياح الزائرين في تزايد مستمر، ومن المتوقع أن تتخطى 20 مليونا خلال عام 2018.

المصدر: RT