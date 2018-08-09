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إحباط مشروع قرار يشرع الإجهاض في الأرجنتين

مجتمع

إحباط مشروع قرار يشرع الإجهاض في الأرجنتين
Reuters : Martin Acosta
مظاهرة حاشدة لداعمي تشريع الإجهاض، وسط العاصمة الأرجنتينية.
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أحبط مجلس الشيوخ في الأرجنتين مشروع قرار كان من المفترض أن يشرع عمليات الإجهاض في البلاد، في أول 14 أسبوعا من الحمل.

وفشل المشروع بعد أن صوت 38 عضوا ضد القرار من أصل 69 في المجلس، وهو الأمر الذي يحتم على داعمي الإجهاض الانتظار لمدة عام كامل حتى يتمكنوا من طرح مشروع جديد.

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ويرى مراقبون أن إحباط المشروع هذا العام لا يعني بالضرورة عدم إمكانية إقراره في المستقبل القريب، إذ صوت لصالحه 31 عضوا، أي ما يقارب نصف أعضاء مجلس الشيوخ.

أما اليوم، فيشرع القانون الأرجنتيني الإجهاض في حالتين فقط، هما: الاغتصاب أو عندما يشكل الحمل خطرا مباشرا على صحة الأم.

كما يرى داعمو الإجهاض في الأرجنتين أن تشريعه بات ضرورة صحية طارئة، وذلك بعد وفاة 43 امرأة العام الماضي، ممن حاولن الإجهاض بطرق غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.

وتجدر الإشارة إلى أن دولتين فقط، تشرعان الإجهاض دستوريا في عموم القارة اللاتينية، هما: كوبا والأوروغواي.

المصدر: BBC News

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