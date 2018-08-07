لحظة قتل شرطي أمريكي لمدني أعزل أمام عائلته! (فيديو)

أقدم شرطي في ولاية فلوريدا الأمريكية على إطلاق النار على مدني أمام أفراد عائلته، ما تسبب بقتله على الفور، بعد إمساك القتيل بمسدس الشرطي الكهربائي وعدم امتثاله للتعليمات.

وانتشر مقطع الفيديو سريعا في أوساط التواصل الاجتماعي، حيث يوثق عملية القتل التي أقدم عليها الشرطي، براندون واتسون، بعد استجابته لنداء استغاثة بسبب حادثة عنف منزلي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويظهر الفيديو أن الحوار كان غير بناء بين الشرطي وسكان المنزل، كما كان مشحونا بجو من التوتر أيضا، إذ أنكرت العائلة بداية معرفتها بأي حادثة عنف جرت داخل البيت.

وبعد مضي دقائق، بدأ نزاع بين أفراد العائلة الواحدة عندما ظهرت امرأة من داخل المنزل وتحدثت للشرطي واتسون.

كما أعطت المرأة هاتفا للشرطي، حيث تحدث له أحد الأشخاص عبر الهاتف وأكد له أن أحد الشبان الواقفين أمامه، قد قام فعلا باستخدام السكين في تهديد رجل آخر من العائلة، قبيل وصول الشرطي إلى المكان.

وعند احتدام وتطور الخلاف العائلي، يقوم الشرطي بإشهار مسدس كهربائي بوجه أحد الشبان إذ شك باستخدامه للسكين.

وبعد صعق الشرطي للشاب بالمسدس الكهربائي، يقوم الأخير بالإمساك بمسدس الشرطي الذي طالبه مرارا بإفلاته ولكنه أبى فعل ذلك.

وبعد أن حاول الضحية الإفلات من قبضة الشرطي، قام الأخير بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا على باب منزله. ولكن الجدير بالذكر، هو أن لحظة القتل لم تظهر واضحة خلال مقطع الفيديو، ما يتطلب تحقيقات إضافية من جهاز الشرطة حول الحادثة.

وفي السياق نفسه، تم فتح تحقيق جنائي بعد الحادثة مباشرة، كما أوقف الشرطي واتسون عن العمل، حتى تستكمل التحقيقات.

المصدر: NBC News + YouTube