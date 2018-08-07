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مبتعثون سعوديون في كندا يوجهون رسالة للملك سلمان

مجتمع

مبتعثون سعوديون في كندا يوجهون رسالة للملك سلمان
Reuters Fahad Shadeed
طلاب جامعيون من السعودية - أرشيف
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بعث ثلاثة طلاب سعوديين يدرسون في كندا رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، يؤكدون فيها وقوفهم مع قرار المملكة في الإجراءات التي اتخذتها ضد كندا.

وقال أحد الطلاب في مقطع فيديو إنهم اجتمعوا بعد معرفتهم بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية، ويقفون مع بلدهم ومع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قلبا وقالبا.

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وأمس الاثنين أعلنت وزارة التعليم السعودية، أنها أوقفت كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى أوتاوا، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الكندية.

وجاء القرار على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا، بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، بشأن من وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في السعودية، وحثها الرياض على الإفراج عنهم فورا.

وأدت تصريحات الوزيرة الكندية إلى إعلان الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت مغادرته خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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