سوبرماركت يتحول إلى فندق بلا غرف! (فيديو)

قام المئات من سكان العاصمة الفنلندية بالنوم ليلا تحت مكيفات الهواء في أحد المتاجر الكبيرة، هربا من موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك بناء على دعوة رسمية قدمتها إدارة المتجر.

ووجهت إدارة متجر "K-Supermarket" في هلسنكي، دعوة للهاربين من درجات الحرارة القياسية، لكي يناموا الليل في الأجواء الباردة التي تولدها المكيفات العملاقة داخل المتجر.

وبالرغم من موافقة كل من السلطات وجهاز الرقابة الغذائية على الدعوة، إلا أنها وجهت لـ 100 شخص فقط، في كل ليلة صيفية.

ولأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية، تقوم إدراة المتجر بتخزين المواد الطازجة في برادات مقفلة خلال الليل، بينما تبقي باقي المنتجات معروضة على الرفوف. وفي الساعة 7:30 صباحا، تشعل الأنوار ليستيقظ الزبائن النيام، حيث تقدم لهم وجبات إفطار مكونة من "كرواسان" وقهوة.

كما أشار الزوار إلى أن النوم على بلاط المتجر كان مرهقا ومضحكا في الوقت نفسه، بينما كان الأطفال يلهون ويركضون بين الممرات حتى ساعات متأخرة من الليل.

وبالرغم من تناقل الخبر بسرعة قياسية عبر الأوساط الأوروبية والعالمية، إلا أن إدارة السوبرماركت نفت أن تكون الدعوة قد وجهت "لأسباب تسويقية بحتة".

Kun helteestä uuvahtaneet asiakkaat vitsailivat, että olisi kiva päästä viileään kauppaan nukkumaan, K-Supermarket Pohjois-Haagan kauppias Marika Lindfors tarttui tuumasta toimeen. #pienisuuriteko#helle 🌞🛌💤 pic.twitter.com/U2LNsYdLYe — K-ryhmä (@kryhma) August 5, 2018

المصدر: Sputnik News + Twitter