بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تخنق مريضا نفسيا حتى الموت!

قتل 3 من رجال الشرطة في الولايات المتحدة، أرماندو فرانك البالغ من العمر 42 عاما، من ولاية لويزيانا، أثناء محاولة احتجازه.

وقال المحامي الذي وكلته عائلة الرجل إن أرماندو، المريض بالفصام، رفض الانصياع لعناصر الشرطة الذين طلبوا منه النزول من الجرار.

وأفادت التقارير بأن أفراد الشرطة طلبوا من أرماندو فرانك النزول من الجرار الذي ركنه مقابل متجر وول مارت، لكنه رفض القيام بذلك، حيث هجم عليه رجال الشرطة وأرادوا إنزاله بالقوة لكن "حراس النظام" قتلوا الرجل المريض، المصاب بانفصام الشخصية، خنقا.

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ووثق الحادث من قبل كاميرات المراقبة المثبتة على بزات رجال الشرطة.

واتهم عناصر الشرطة بتجاوز الإجراءات الضرورية لاحتجاز أرماندو، ويصر المحامون الذين وكلهم أقارب المتوفى، على أن الرجل لم يشكل أي خطر على الآخرين، ولم يظهر عدوانية اتجاه عناصر الشرطة.

المصدر: لايف. رو