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روسيا تخطط لتقليل ساعات العمل في الأيام الحارة

مجتمع

روسيا تخطط لتقليل ساعات العمل في الأيام الحارة
pexels.com/ Pixabay
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أوصت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا بتقليل ساعات العمل، للذين يعملون في أماكن مفتوحة أثناء الأيام الحارة من فصل الصيف.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي قالت الهيئة: "العمل في درجات حرارة تتجاوز 32.5 مئوية يشكل خطرا على صحة الناس، لذا ننصح الذين يمارسون عملهم في الشارع أو الأماكن المفتوحة أن ينجزوا أعمالهم في فترات الصباح أو المساء".

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كما أوصت الهيئة الشركات والمؤسسات بتقليل ساعات العمل اليومي بمقدار ساعة، للذين يعملون في أماكن تزيد درجة حرارتها عن 28.5 مئوية، وبمقدار ساعتين للذين يعملون في أماكن ترتفع الحرارة فيها عن 29 مئوية. أما الذين يعملون في أماكن تزيد حرارتها عن 30.5 مئوية، فنصحت الهيئة بتقليل ساعات العمل اليومية لهم بمقدار 4 ساعات.

كما نصح الخبراء في الهيئة الناس الذين يعملون في الأماكن الحارة بالإكثار من شرب المياه، للحفاظ على صحة أجسادهم.

المصدر: لايف. رو

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