صورة للملك سلمان مع حفيده تحيّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مع أحد أحفاده أثارت تساؤل الكثيرين عن هويه الحفيد الظاهر بالصورة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الحفيد الظاهر بالصورة هو عبد العزيز نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة.

#حمله_نفديك_ياوطن

تدوم هذي الضحكة سيدي 🌹🌹🌹

حفيد الملك سلمان نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/dVxfxXAH4P — محمودالجعفري الحسيني 🇸🇦❤ MBS (@abohashem231) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وتظهر الصورة الملك سلمان وهو يرتدي ملابس غير رسمية، حيث بدا وهو يداعب حفيده ويضحك معه.

المصدر: عكاظ