// 26.06.2018 по тикету 15478
صورة للملك سلمان مع حفيده تحيّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters Faisal Al Nasser
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مع أحد أحفاده أثارت تساؤل الكثيرين عن هويه الحفيد الظاهر بالصورة.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الحفيد الظاهر بالصورة هو عبد العزيز نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة.
#حمله_نفديك_ياوطن— محمودالجعفري الحسيني 🇸🇦❤ MBS (@abohashem231) ٥ أغسطس ٢٠١٨
تدوم هذي الضحكة سيدي 🌹🌹🌹
حفيد الملك سلمان نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/dVxfxXAH4P
وتظهر الصورة الملك سلمان وهو يرتدي ملابس غير رسمية، حيث بدا وهو يداعب حفيده ويضحك معه.
المصدر: عكاظ
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