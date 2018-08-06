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صورة للملك سلمان مع حفيده تحيّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي

مجتمع

صورة للملك سلمان مع حفيده تحيّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters Faisal Al Nasser
الملك سلمان
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مع أحد أحفاده أثارت تساؤل الكثيرين عن هويه الحفيد الظاهر بالصورة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الحفيد الظاهر بالصورة هو عبد العزيز نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة.

وتظهر الصورة الملك سلمان وهو يرتدي ملابس غير رسمية، حيث بدا وهو يداعب حفيده ويضحك معه.

المصدر: عكاظ

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