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شاهد بالصور.. استعراض كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

مجتمع

شاهد بالصور.. استعراض كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام
Reuters Ahmed Jadallah
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عكفت اللجنة التابعة لمجمع الملك عبدالعزيز والمتخصصة بكسوة الكعبة المشرفة على معاينة جاهزية الكسوة لموسم الحج هذا العام الموافق 1439 هجرية، وفحصت لتأكد من اكتمالها وسلامتها.

وقال مدير المجمع أحمد المنصوري، إن اللجنة باشرت تفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة بجميع مذهباته في ساحة قسم تجميع الثوب، والتأكد من تثبيت مذهبات الحزام وقراءة آياته والتي تخص كل جهة من الجوانب.

كما أوضح المنصوري أنه تم تفقد أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنيا في أطراف كل جنب على حدة، بالإضافة إلى ستارة باب الكعبة، مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض.

ومن المقرر أن تُكسى الكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة في صبيحة يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة المقبل، الموافق 20 أغسطس 2018.

akhbaar24.argaam.com

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akhbaar24.argaam.com

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المصدر: "أخبار 24"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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