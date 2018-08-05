سعودي ينقذ حياة حاج تركي و"الصحة" تكرّمه

كرمت الشؤون الصحية في السعودية الممرض السعودي فهد الحربي، بعد إنقاذه حياة حاج تركي تعرّض لحالة إغماء في أحد الفنادق بالمدينة المنوّرة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر الحربي وهو يرمي "غترته" لحظة سقوط الحاج على الأرض، على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، واعتبر الكثيرون أن موقفة يدل على سرعة بديهته.

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة #المدينة_المنورة (الممرض البطل) الذي أنقذ حالة سقوط لأحد #الحجاج في #المنطقة_المركزية، كما أن #الممرض الذي تم تكريمه ملتحق ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف والذي تنفذه #الصحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.#ممرض_عاطل_ينقذ_حاج_تركيpic.twitter.com/sTIbmHf8UT — صحة المدينة المنورة (@MOH_Madinah) ٥ أغسطس ٢٠١٨

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وقال الحربي الذي يحمل دبلوم تمريض ولا يعمل به، إن "الحاج لا يسكن الفندق الذي أعمل فيه، وفوجئت بدخوله وجلوسه بجانب الباب قبل أن يسقط، وهرعت إليه لإنقاذه وإنعاشه قبل وصول فرق الهلال الأحمر".

وأضاف أن الحاج المّسن كان يعاني من ارتفاع في الضغط والسكر، مشيرا إلى أنه قام بزيارته بعد انتهاء عمله وتابع حالته الصحية حتى غادر المستشفى.

المصدر: "سبق"