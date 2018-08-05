 
مباشر

سعودي ينقذ حياة حاج تركي و"الصحة" تكرّمه

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klxs

كرمت الشؤون الصحية في السعودية الممرض السعودي فهد الحربي، بعد إنقاذه حياة حاج تركي تعرّض لحالة إغماء في أحد الفنادق بالمدينة المنوّرة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر الحربي وهو يرمي "غترته" لحظة سقوط الحاج على الأرض، على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، واعتبر الكثيرون أن موقفة يدل على سرعة بديهته.

إقرأ المزيد
لأول مرة في السعودية.. وزارة الحج تعين سيدتين لإدارة شؤون الطوافة

وقال الحربي الذي يحمل دبلوم تمريض ولا يعمل به، إن "الحاج لا يسكن الفندق الذي أعمل فيه، وفوجئت بدخوله وجلوسه بجانب الباب قبل أن يسقط، وهرعت إليه لإنقاذه وإنعاشه قبل وصول فرق الهلال الأحمر".

وأضاف أن الحاج المّسن كان يعاني من ارتفاع في الضغط والسكر، مشيرا إلى أنه قام بزيارته بعد انتهاء عمله وتابع حالته الصحية حتى غادر المستشفى.

المصدر: "سبق"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو