قانون فرنسي لمعاقبة المتحرشين في الأماكن العامة

فرضت فرنسا قانونا يجرم التحرش في الشارع ويغرم المتحرش مباشرة مبلغا يصل إلى 750 يورو.

وأعلنت وزيرة الدولة للمساواة بين الرجال والنساء، مارلين شيابا، أن البرلمان الفرنسي أقر قانونا يفرض غرامة بحق المتحرشين بالنساء، في إطار تشديد القوانين لمكافحة العنف الجنسي.

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ووافق البرلمان على القرار في تصويت جرى، مساء الأربعاء 1 أغسطس الجاري، بعد أيام من اندلاع موجة غضب في فرنسا إثر حادث لكم فيه رجل امرأة اسمها، ماري لاجير (22 عاما)، عندما صرخت فيه وقالت له "اخرس"، بعد أن أطلق صفيرا متحرشا بها أمام مقهى في باريس.

وقالت شيابا صاحبة اقتراح القانون الجديد لإذاعة أوروبا 1، في 2 أغسطس الجاري: "لم يكن القانون يعاقب على التحرش في الشارع من قبل، ولكن من الآن فصاعدا سيعاقب عليه".

وأشارت شيابا إلى أن فرنسا يجب أن توقف التساهل مع أي تحرش كالذي تعرضت له لاجير.

المصدر: لايف. رو