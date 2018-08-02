مضرجة بدمائها.. فتاة تطرق الأبواب طلبا للمساعدة بعد "ذبحها" (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة مصابة تنزف من رقبتها وتطلب المساعدة من الجيران في مدينة برونكس الأمريكية.

وعملت ماريا ريوس كجليسة لامرأة مسنة، وكانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه. لكن هذا لم يكن يناسب حفيد المسنة الذي كان يهدد ماريا باستمرار بقتلها "لأنها تلمس جدته"، مع العلم أن وظيفتها كانت تستدعي ذلك. واعتقدت ماريا بأن تهديدات الحفيد مجرد كلام لن ينفذه عمليا.

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لكن الشاب نفذ تهديده وهجم على ماريا بسكين وطعنها في رقبتها، واستطاعت الخروج من الشقة وطلب المساعدة من الجيران وهي تنزف. وعندما لم يفتح أحد جلست على الأرض تنتظر الموت.

وتظهر مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات المبنى الداخلية والخارجية تحرك الفتاة "المذبوحة" بين شقق الطابق الذي تسكن فيه المسنة، وتطرق أبواب الجيران طلبا للمساعدة، حتى لبت إحدى الجارات استغاثة الفتاة، واستدعت رجال الشرطة والإسعاف.

كما يظهر الفيديو رجال الإسعاف وهم ينقلون ريوس المستشفى، وقيم الأطباء حالتها على أنها خطيرة.

وألقت الشرطة لاحقا القبض على الشاب وهو في ثياب النوم الخاصة بجدته، ونقل إلى قسم الشرطة لفحصه والتأكد من سلامته العقلية.

المصدر: لايف. رو