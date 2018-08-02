 
مباشر

مضرجة بدمائها.. فتاة تطرق الأبواب طلبا للمساعدة بعد "ذبحها" (فيديو)

مجتمع

مضرجة بدمائها.. فتاة تطرق الأبواب طلبا للمساعدة بعد
ZUMAPRESS.com-© Alberto Pezzali
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kli1

نشرت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة مصابة تنزف من رقبتها وتطلب المساعدة من الجيران في مدينة برونكس الأمريكية.

وعملت ماريا ريوس كجليسة لامرأة مسنة، وكانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه. لكن هذا لم يكن يناسب حفيد المسنة الذي كان يهدد ماريا باستمرار بقتلها "لأنها تلمس جدته"، مع العلم أن وظيفتها كانت تستدعي ذلك. واعتقدت ماريا بأن تهديدات الحفيد مجرد كلام لن ينفذه عمليا.

إقرأ المزيد
الزوج القتيل فرانك هيل وزوجته القاتلة باتريسيا هيل "أفلام إباحية" تتسبب في مقتل مسنّ

لكن الشاب نفذ تهديده وهجم على ماريا بسكين وطعنها في رقبتها، واستطاعت الخروج من الشقة وطلب المساعدة من الجيران وهي تنزف. وعندما لم يفتح أحد جلست على الأرض تنتظر الموت.

وتظهر مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات المبنى الداخلية والخارجية تحرك الفتاة "المذبوحة" بين شقق الطابق الذي تسكن فيه المسنة، وتطرق أبواب الجيران طلبا للمساعدة، حتى لبت إحدى الجارات استغاثة الفتاة، واستدعت رجال الشرطة والإسعاف.

كما يظهر الفيديو رجال الإسعاف وهم ينقلون ريوس المستشفى، وقيم الأطباء حالتها على أنها خطيرة.

وألقت الشرطة لاحقا القبض على الشاب وهو في ثياب النوم الخاصة بجدته، ونقل إلى قسم الشرطة لفحصه والتأكد من سلامته العقلية.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا