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أوباما وزوجته يرقصان في حفل للنجمة بيونسيه (فيديو)

مجتمع

أوباما وزوجته يرقصان في حفل للنجمة بيونسيه (فيديو)
You-Tube: E! News
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تفاجأ الحاضرون في حفلة بيونسيه الأخيرة، بمشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل، الرقص معهم على المدرجات أثناء غناء النجمة في ولاية ميريلاند الأمريكية.

وقام الحاضرون بتصوير أوباما وزوجته وهما يرقصان على أنغام الموسيقى خلال الحفل، إذ تجمعهم علاقة صداقة جيدة مع النجمة الأمريكية، بيونسيه.

المصدر: ديلي ميل

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