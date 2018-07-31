بريطانيا تسمح بالماريغوانا للبعض دون غيرهم!

أعلنت السلطات البريطانية السماح للأطباء والمختصين في البلاد بوصف منتجات القنب ضمن أدوية علاج بعض الأمراض الخاصة، بحسب تقديرهم المهني.

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وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة المرضى المحتاجين لهذه المادة في العلاج، "وليس لإضفاء الشرعية على تعاطي الماريغوانا للكيف".

وجاء قرار السلطات البريطانية بعد قرار من لجنة خبراء مختصة عالجت شكاوى آهالي أطفال يعانون من أمراض صعبة العلاج كالصرع، حيث أكدت اللجنة الجوانب العلاجية المفيدة لمنتج "الكيف" هذا.

كما أوصت اللجنة المختصة بنقل منتجات القنب (الماريغوانا) من قائمة المواد الخطرة في البلاد من الفئة 1 إلى الفئة 2، بعد أن عرّفت الفوائد الطبية "للمخدرات". لكن القنب المخصص "للكيف" سيبقى ضمن الفئة الأولى للمواد الخطرة إلى جانب الكوكائين والهيروين.

المصدر: ميديك فورم