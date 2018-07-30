التعرف على رفات متزلج بعد 64 عاما على اختفائه (صورة)

تعرفت الشرطة الإيطالية على رفات المتزلج الفرنسي، هنري لو ماسني، الذي فقد قبل 64 عاما أثناء رحلة تزلج في جبال إيطاليا.

وعثر عام 2005 على بقايا بشرية ومعدات تزلج ونظارات، في منطقة أوستا الإيطالية، إذ لم يستطع المحققون آنذاك التعرف على هوية الضحية الحقيقية.

وبعد مضي أشهر، استطاع أحد أقرباء المتزلج الفرنسي، هنري، التعرف على نظاراته، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق شرعي حول البقايا المكتشفة.

وبما أن معدات التزلج كانت تعود لخمسينيات القرن الماضي، ظل المحققون تائهين في الوصول إلى هوية المتزلج الحقيقية. ولكن، بعد مطابقة حجم الرفات بطول هنري، اقتربوا أكثر من معرفة الحقيقة.

Tutto era iniziato nel 2005, con il ritrovamento dei resti di uno sciatore sul Cervino.

Pochi oggetti intorno al corpo facevano supporre che la persona, un uomo, avesse perso la vita durante una discesa con gli sci https://t.co/adehCmuSre — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 29, 2018

وخلال التحقيقات، عادت الشرطة إلى صور عائلية قديمة يظهر فيها هنري وهو يرتدي النظارات نفسها التي عثر عليها في 2005. في حين تأكدت الهوية بشكل نهائي بعد فحص الحمض النووي الذي أتى بنتائج متطابقة تماما.

المصدر: BBC News + Twitter