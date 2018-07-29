الشرطة البريطانية: عملياتنا الأمنية المسلحة وصلت حدا قياسيا

صرحت الشرطة البريطانية بأن انتشار العنف والجريمة والإرهاب، أدى إلى زيادة قياسية في العمليات الأمنية المسلحة لعناصر الشرطة خلال عام 2018.

وحسب التصريحات الصادرة، فقد تزايدت العمليات الأمنية المسلحة بنسبة الخمس في عموم بريطانيا، إذ تخطى عددها الكلي 19 ألف عملية خلال عام واحد فقط.

كما أضافت الشرطة أن معظم المداهمات والعمليات الأمنية المسلحة حدثت في مدينة لندن، وفي 84% من هذه العمليات، حمل أفراد الشرطة المسدسات والبنادق الأتوماتيكية، وغيرها من الأسلحة.

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وأشارت الشرطة إلى أن تزايد موجة العنف والجريمة، دفع بالأجهزة الأمنية إلى نشر المزيد من عناصر الشرطة المسلحين في شوارع بريطانيا، وكذلك خلال المناسبات العامة التي يتجمهر فيها الناس.

وبالرغم من الازدياد القياسي في أعداد العمليات الأمنية المسلحة، إلا أن الشرطة لم تفتح النار سوى 12 مرة، بين شهري مارس 2017 ومارس 2018.

وحول الموضوع نفسه، أكد جهاز الشرطة أن "استخدام السلاح يبقى الملاذ الأخير، أي عندما يكون هنالك تهديد مباشر لحياة الناس أو عناصر الشرطة".

المصدر: إنديبندنت