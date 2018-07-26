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رئيس الطهاة يكشف سرا عن المطبخ الملكي البريطاني!

مجتمع

رئيس الطهاة يكشف سرا عن المطبخ الملكي البريطاني!
ZUMAPRESS.com-© Andrew Parsons
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نشرت صحيفة مترو أسرار مطبخ الملكة إليزابيث الثانية والأطباق المحظورة على سفرة قصر باكنغهام.

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وقال رئيس الطهاة السابق للعائلة المالكة البريطانية، دارين ماكغريدي، الذي خدم لأكثر من 15 عاما، إن الملكة إليزابيث الثانية شخصيا تتحكم بقائمة الأطعمة في مطبخ قصر باكنغهام حيث تخضع لتفضيلاتها.

وأشار ماكغريدي في حديثه للصحيفة إلى أنه يمنع في المطبخ الملكي تقديم الأطباق الغنية بالكربوهيدرات، كالمعكرونة والأرز والبطاطا.

كما يمنع أيضا استخدام الثوم للحيلولة دون انبعاث روائح الفم الكريهة من أعضاء الأسرة الحاكمة.

وأضاف رئيس الطهاة أن الملكة تفضل شرائح اللحم بـ"تحميص خفيف"، ولا تأكل الموز إلا بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة تتناولها بالشوكة.

المصدر: لايف. رو

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