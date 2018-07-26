لحظات حاسمة.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

أنقذ شرطي حياة رجل كان مستلقيا على سكة القطار، في مدينة بيرث-أمبوي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في اللحظة الحاسمة.

ونشر الخبر موقع "ABC 7 NY"، حيث تلقت الشرطة المحلية رسالة تفيد بأن أحدهم استلقى على سكة حديد بالقرب من محطة القطارات.

وانطلق الضابط، كيل سافويا، إلى الموقع المذكور للتحقق من الأمر، فوجد رجلا مستلقيا على سكة الحديد في وقت اقتراب قطار من المكان.

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وهرع الضابط إلى المكان بسرعة وصاح بالرجل: "ابتعد.. ابتعد"، لكنه لاحظ أن الرجل لا يسمعه فصرخ بأعلى صوته: "أوقفوا القطار".

واستيقظ الرجل المستلقي على السكة في الثانية الأخيرة التي فصلته عن عجلات القطار وقفز جانبا. وانفجر الرجل بالبكاء واقترب من الشرطي الذي كان يلهث من التعب وبدأ بشكره.

وكان سافويا قد ركض مسافة 180 مترا. وصورت كاميرا المراقبة الموجودة على صدر ضابط الشرطة الحادثة بتفاصيلها كاملة. لكن الرجل لم يجب على سؤال الشرطي عما كان يفعله على السكة، وقال إنه مر بعدة أيام صعبة، ونقل إلى المستشفى للكشف على حالته الصحية.

المصدر: لينتا. رو