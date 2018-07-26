نجوم العالم في حفل الزفاف الثاني لفابريغاس وزوجته اللبنانية
احتفل اللاعب الشهير سيسك فابريغاس والإسبانية اللبنانية الأصل دانييلا سمعان بزفافهما للمرة الثانية في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، ليلة الثلاثاء 24 يوليو.
وانضم إلى حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسباني البالغ من العمر 31 عاما، وزوجته اللبنانية البالغة من العمر 43 عاما، عدد من اللاعبين بينهم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو وتييري هنري وجون تيري وسيرجيو بوسكيتس وماركوس الونسو وكارليس بويول وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من نجوم العالم.
من عرس البنانيه #دانييلا_سمعان من لاعب الكره العالمي فبريغاس ، العروس لابسه فستان من جورج حبيقه . الفستان حلو و انيق و خاصه الحزام الاخضر كثير حبيت اضافتو ، بس فيني اعتبرها اطلاله عروس بيوم عرسها ؟ لا اكيد (حتا لو كان العرس بسيط و على البحر بس كان فيها تلبس شي ثاني مش فستان سهره عادي ) غير انو الفستان لونه ابيض ، الشعر و المكياج ماكثير مرتبين و تنسيق المجوهرات حلو . رايكم ؟؟ ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ يمكنكم الان متابعتنا عبر تطبيق سناب شات Thefashion12 ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ #thefashion12
Cesc Fabregas and Daniella Semaan held their wedding party in Ibiza tonight. A few pictures of Chelsea players attending #CFCpic.twitter.com/4AEZj2yj7x— CarefreeYouth (@CarefreeYouth) July 25, 2018
هكذا رقصت #دانييلا_سمعان على أنغام أغنية #عمرو_دياب خلال حفل زفافها ليل أمس من #فابريغاس في إبيزا💃🏻💃🏻💃🏻 - - This is how #daniellasemaan danced last night to #amrdiab's song during her wedding party at #ibiza from #fabregas - - - #video #new #partywedding #dancing #instagram #aalamoki @beiruting #اغاني #زفاف #مشاهير #نجوم #حفل_زفاف #عروس #عالممك @daniellasemaan @cescf4bregas
وجذبت دانييلا الأنظار بفستانها المرصع من تصميم اللبناني جورج حبيقة وارتدت قلادة ألماس متلألئة ومجموعة مجوهرات فاخرة.
وبدا لاعب كرة القدم، فابريغاس، وسيما في البدلة البيضاء، كما ارتدت عائلة دانييلا ملابس باللون الأبيض.
فرحة نجوم الكرة العالميين وزوجاتهم والاصدقاء ومعهم #اليسا، في عرس الحسناء #اللبنانية #دانييلا_سمعان ونجم نادي #تشيلسي #فابريغاس.. وفي الصور اللاعب #سواريز يشير الى ان زوجته حامل.. ولقطة جميلة الذكرى يجتمع فيه #ميسي وزوجته مع سواريز وزوجته وأولادهم. وقد أقيم العرس في #ايبيزا #الاسبانيه في ليلة كلها حب وفرح .. مبروك للعروسين ❤️❤️ . #ربيع_هنيدي #ibiza #marriage #spain @daniellasemaan @cescf4bregas @antoroccuzzo88 #messi @luissuarez9 . . . . * الراعي الرسمي للأكاونت هذا الشهر:👈دار المنصوري للأزياء للمصممة منى المنصوري (متخصصين في فساتين الزفاف الملكية وأزياء السهرة) / هاتف: 00971504433380 @almansourifashion2
N'Golo Kanté last night at the glamorous post-wedding party of @ChelseaFC teammate Cesc Fabregas and Daniella Semaan. What do you make of it? pic.twitter.com/u8xCsLwIrN— Tony Bekederemo 🇳🇬 (@TonyBekederemo) July 25, 2018
#Repost @pamelamansourmehanna ・・・ This beautiful couple celebrated their wedding yesterday in #ibiza and who’s better than a Lebanese Planner to plan it all! #Family❤️ @cescf4bregas @daniellasemaan @mariataktouk @josephtaktouk4 #MINEweddingsandevents @ramzi.mattar @pulseproduction #love #marriage #couplegoals #couple #lebanese #spanish #cescfabregas #daniellasemaan #happilyeverafter
وكان الثنائي قد تزوج رسميا خلال شهر مايو الماضي وقد تولت شركة "MineWeddingsAndEvents" بتنظيم الحفل آنذاك.
وجدير بالذكر أن دانييلا سمعان تعرفت إلى سيسك فابريغاس في أحد المطاعم اليابانية المشهورة في لندن، وتبادل معها رقم الهاتف، وكان فابريغاس على علاقة بكارلا غارسيا، منذ سنوات، لكنه تخلى عنها عقب تعرفه على دانييلا، التي حصلت على الطلاق من المليونير إيلي تكتوك في تلك الفترة، وهي أم لولدين.
So cute ❤️🔝 ------------------------- @daniellasemaan @cescf4bregas -------------------------- @mariataktouk @josephtaktouk4 --------------------------- @leomessi @antoroccuzzo88 @luissuarez9 @sofibalbi @3gerardpique @shakira --------------------------- #daniellasemaan #cescfabregas #leomessi #antonellaroccuzzo #luissuarez #gerardpique #shakira #love #friends #familia #fashion #couple #mylove #m #cute #girl #gorgeous #adorable #attractive #football #fan #fans #princesa #photooftheday #nofilter #birthdaygirl #happybirthday #birthday
المصدر: ديلي ميل