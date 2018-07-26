نجوم العالم في حفل الزفاف الثاني لفابريغاس وزوجته اللبنانية

احتفل اللاعب الشهير سيسك فابريغاس والإسبانية اللبنانية الأصل دانييلا سمعان بزفافهما للمرة الثانية في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، ليلة الثلاثاء 24 يوليو.

وانضم إلى حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسباني البالغ من العمر 31 عاما، وزوجته اللبنانية البالغة من العمر 43 عاما، عدد من اللاعبين بينهم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو وتييري هنري وجون تيري وسيرجيو بوسكيتس وماركوس الونسو وكارليس بويول وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من نجوم العالم.

Cesc Fabregas and Daniella Semaan held their wedding party in Ibiza tonight. A few pictures of Chelsea players attending #CFCpic.twitter.com/4AEZj2yj7x — CarefreeYouth (@CarefreeYouth) July 25, 2018

#thierryhenry #andrearajacic A post shared by Thierry Titi (@thierryhenrytitifan) on Jul 25, 2018 at 3:18am PDT

وجذبت دانييلا الأنظار بفستانها المرصع من تصميم اللبناني جورج حبيقة وارتدت قلادة ألماس متلألئة ومجموعة مجوهرات فاخرة.

وبدا لاعب كرة القدم، فابريغاس، وسيما في البدلة البيضاء، كما ارتدت عائلة دانييلا ملابس باللون الأبيض.

N'Golo Kanté last night at the glamorous post-wedding party of @ChelseaFC teammate Cesc Fabregas and Daniella Semaan. What do you make of it? pic.twitter.com/u8xCsLwIrN — Tony Bekederemo 🇳🇬 (@TonyBekederemo) July 25, 2018

وكان الثنائي قد تزوج رسميا خلال شهر مايو الماضي وقد تولت شركة "MineWeddingsAndEvents" بتنظيم الحفل آنذاك.

وجدير بالذكر أن دانييلا سمعان تعرفت إلى سيسك فابريغاس في أحد المطاعم اليابانية المشهورة في لندن، وتبادل معها رقم الهاتف، وكان فابريغاس على علاقة بكارلا غارسيا، منذ سنوات، لكنه تخلى عنها عقب تعرفه على دانييلا، التي حصلت على الطلاق من المليونير إيلي تكتوك في تلك الفترة، وهي أم لولدين.

المصدر: ديلي ميل