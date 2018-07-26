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نجوم العالم في حفل الزفاف الثاني لفابريغاس وزوجته اللبنانية

مجتمع

نجوم العالم في حفل الزفاف الثاني لفابريغاس وزوجته اللبنانية
Gettyimages.ru
نجوم العالم في حفل الزفاف الثاني لفابريغاس وزوجته اللبنانية
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احتفل اللاعب الشهير سيسك فابريغاس والإسبانية اللبنانية الأصل دانييلا سمعان بزفافهما للمرة الثانية في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، ليلة الثلاثاء 24 يوليو.

وانضم إلى حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسباني البالغ من العمر 31 عاما، وزوجته اللبنانية البالغة من العمر 43 عاما، عدد من اللاعبين بينهم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو وتييري هنري وجون تيري وسيرجيو بوسكيتس وماركوس الونسو وكارليس بويول وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من نجوم العالم.

من عرس البنانيه #دانييلا_سمعان من لاعب الكره العالمي فبريغاس ، العروس لابسه فستان من جورج حبيقه . الفستان حلو و انيق و خاصه الحزام الاخضر كثير حبيت اضافتو ، بس فيني اعتبرها اطلاله عروس بيوم عرسها ؟ لا اكيد (حتا لو كان العرس بسيط و على البحر بس كان فيها تلبس شي ثاني مش فستان سهره عادي ) غير انو الفستان لونه ابيض ، الشعر و المكياج ماكثير مرتبين و تنسيق المجوهرات حلو . رايكم ؟؟ ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ يمكنكم الان متابعتنا عبر تطبيق سناب شات Thefashion12 ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ #thefashion12

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وجذبت دانييلا الأنظار بفستانها المرصع من تصميم اللبناني جورج حبيقة وارتدت قلادة ألماس متلألئة ومجموعة مجوهرات فاخرة.

وبدا لاعب كرة القدم، فابريغاس، وسيما في البدلة البيضاء، كما ارتدت عائلة دانييلا ملابس باللون الأبيض.

فرحة نجوم الكرة العالميين وزوجاتهم والاصدقاء ومعهم #اليسا، في عرس الحسناء #اللبنانية #دانييلا_سمعان ونجم نادي #تشيلسي #فابريغاس.. وفي الصور اللاعب #سواريز يشير الى ان زوجته حامل.. ولقطة جميلة الذكرى يجتمع فيه #ميسي وزوجته مع سواريز وزوجته وأولادهم. وقد أقيم العرس في #ايبيزا #الاسبانيه في ليلة كلها حب وفرح .. مبروك للعروسين ❤️❤️ . #ربيع_هنيدي #ibiza #marriage #spain @daniellasemaan @cescf4bregas @antoroccuzzo88 #messi @luissuarez9 . . . . * الراعي الرسمي للأكاونت هذا الشهر:👈دار المنصوري للأزياء للمصممة منى المنصوري (متخصصين في فساتين الزفاف الملكية وأزياء السهرة) / هاتف: 00971504433380 @almansourifashion2

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وكان الثنائي قد تزوج رسميا خلال شهر مايو الماضي وقد تولت شركة "MineWeddingsAndEvents" بتنظيم الحفل آنذاك.

وجدير بالذكر أن دانييلا سمعان تعرفت إلى سيسك فابريغاس في أحد المطاعم اليابانية المشهورة في لندن، وتبادل معها رقم الهاتف، وكان فابريغاس على علاقة بكارلا غارسيا، منذ سنوات، لكنه تخلى عنها عقب تعرفه على دانييلا، التي حصلت على الطلاق من المليونير إيلي تكتوك في تلك الفترة، وهي أم لولدين.

المصدر: ديلي ميل

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