نجوم العالم في حفل الزفاف الثاني لفابريغاس وزوجته اللبنانية

هكذا رقصت #دانييلا_سمعان على أنغام أغنية #عمرو_دياب خلال حفل زفافها ليل أمس من #فابريغاس في إبيزا💃🏻💃🏻💃🏻 - - This is how #daniellasemaan danced last night to #amrdiab's song during her wedding party at #ibiza from #fabregas - - - #video #new #partywedding #dancing #instagram #aalamoki @beiruting #اغاني #زفاف #مشاهير #نجوم #حفل_زفاف #عروس #عالممك @daniellasemaan @cescf4bregas

A post shared by www.aalamoki.com : Lebanon (@aalamoki) on Jul 24, 2018 at 11:43pm PDT