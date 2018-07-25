الكشف عن مصير الفتاة السعودية التي عانقت ماجد المهندس

أحالت النيابة العامة في محافظة الطائف الفتاة السعودية التي ارتمت في أحضان ماجد المهندس إلى المحكمة الجزائية لبدء إجراءات التقاضي في التهمة التي وجهت إليها، حسب صحيفة "المدينة".

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وأفادت الصحيفة بأن النيابة العامة في المحافظة أعدّت لائحة الدعوى بعد انتهاء التحقيقات مع الفتاة "ح. ق." التي اعترفت خلالها باحتضان الفنان ماجد المهندس خلال الحفل، وفق إرادتها المعتبرة شرعا بتحريض من قبل صديقاتها.

وشملت لائحة الدعوى المطالبة بتطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقر عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوقفت أجهزة الأمن السعودية الفتاة التي اعتلت المسرح أثناء حفل غنائي أحياه ماجد المهندس في الطائف، واحتضنت الفنان العراقي، وأحالتها للنيابة العامة بتهمة ارتكاب أفعال مجرمة، وفق نظام مكافحة التحرش في السعودية.

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية