// 26.06.2018 по тикету 15478
وفد إعلامي عراقي: اكتسبنا خبرة كبيرة من RT
RT
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أتم موظفون في المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية دورة تدريبية متقدمة في قناة RT حول "توجهات البث التلفزيوني العالمي، ووسائل التحقق من محتويات شبكات التواصل الاجتماعي".
وشارك في الدورة كل من هشام حسين حويط السكرتير الثالث للمكتب الإعلامي، والمحرر صالح إلياس حسين، والمترجمة شهد طه ياسين من الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية.
وأكد المشاركون أن الدورة التي استمرت 3 أيام فقط وضعتهم في أجواء إعلامية مثيرة ومختلفة، وأضافت الكثير إلى خبرتهم.
المصدر: RT
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