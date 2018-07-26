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استنفار الصليب الأحمر السعودي استعدادا للحج

مجتمع

استنفار الصليب الأحمر السعودي استعدادا للحج
: Ahmed Jadallah
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استنفرت منظمة الهلال الأحمر السعودي للتجهيز والاستعداد لموسم الحج القادم في السعودية، وخصصت لذلك أكثر من 2600 من أفراد طواقمها المدربين.

كما جهزت المنظمة السعودية حوالي 105 مراكز طوارئ، 36 منها ستنشر في مدينة مكة. 

وتقوم المنظمة بتقديم خدمات الطوارئ للحجاج في المسجد الحرام في مكة، وكذلك على كافة الطرق المؤدية إلى المدينة، بالإضافة إلى انتشار عناصرها في كافة المقاصد المقدسة حول السعودية.

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ويتضمن الفريق التخصصي أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، سيتوزعون بشكل رئيسي بين مكة والمدينة المنورة.

ويبدأ موسم الحج لهذا العام، في 20 أغسطس 2018، ويستمر لمدة ستة أيام متتالية.

المصدر: Arab News

// 26.06.2018 по тикету 15478

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