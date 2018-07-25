 
مباشر

شابة سويدية تفشل عملية ترحيل لاجئ في المطار! (فيديو)

مجتمع

شابة سويدية تفشل عملية ترحيل لاجئ في المطار! (فيديو)
You-Tube: daintellekt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk91

قامت شابة سويدية بتحدي وإلغاء قرار السلطات في بلادها، من خلال دفاعها عن لاجئ أفغاني كان سيبعد من السويد، على نفس الطائرة التي استقلتها في ذلك اليوم.

وأثناء صعود المسافرين إلى طائرة على وشك الإقلاع من مطار غوتينبرغ الدولي متوجهة إلى اسطنبول، يوم الثلاثاء 24 يوليو الجاري، لاحظت الفتاة، إيلين إيرسون، بالصدفة، أن لاجئا يبلغ من العمر 52 عاما، قد ركب الطائرة في إطار عملية حكومية لإبعاده نهائيا عن السويد.

وعندها، قامت إيلين بالاعتراض علنا أمام جميع الركاب على متن الطائرة، إذ رفضت الجلوس في مقعدها وأصرت على الوقوف في وسط الممر، الأمر الذي من شأنه أن يلغي عملية إقلاع الطائرة.

ولم تتوقف الشابة عن احتجاجها إلى أن تم إخراج اللاجئ مجددا من مقصورة الطائرة، حيث صورت إيلين الحادثة بالكامل في مقطع فيديو مدته 14 دقيقة.

وأثناء الاحتجاج، طالبت الشابة بقية الركاب الجالسين بالتضامن والوقوف معها، وفعلا، انضم إليها البعض، ما عقد المشكلة أكثر ودفع بأمن المطار إلى تلبية طلب إيلين بإنزال الراكب من الطائرة.

كما رافقت الشابة اللاجئ أيضا إلى مبنى المطار، حيث صرحت وكالات الأنباء السويدية بأن موقف إيلين "ألغى القرار الرسمي الذي نص على ترحيل الرجل إلى أفغانستان".

وعقب الحادثة، انتشر فيديو إيلين بسرعة كبيرة على الإنترنت وخاصة عبر موقع تويتر، إذ عبر الكثير من الناس عن إعجابهم بشجاعتها وموقفها الإنساني المميز.

المصدر: Twitter + YouTube + Sputnik

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا