شابة سويدية تفشل عملية ترحيل لاجئ في المطار! (فيديو)

قامت شابة سويدية بتحدي وإلغاء قرار السلطات في بلادها، من خلال دفاعها عن لاجئ أفغاني كان سيبعد من السويد، على نفس الطائرة التي استقلتها في ذلك اليوم.

وأثناء صعود المسافرين إلى طائرة على وشك الإقلاع من مطار غوتينبرغ الدولي متوجهة إلى اسطنبول، يوم الثلاثاء 24 يوليو الجاري، لاحظت الفتاة، إيلين إيرسون، بالصدفة، أن لاجئا يبلغ من العمر 52 عاما، قد ركب الطائرة في إطار عملية حكومية لإبعاده نهائيا عن السويد.

وعندها، قامت إيلين بالاعتراض علنا أمام جميع الركاب على متن الطائرة، إذ رفضت الجلوس في مقعدها وأصرت على الوقوف في وسط الممر، الأمر الذي من شأنه أن يلغي عملية إقلاع الطائرة.

ولم تتوقف الشابة عن احتجاجها إلى أن تم إخراج اللاجئ مجددا من مقصورة الطائرة، حيث صورت إيلين الحادثة بالكامل في مقطع فيديو مدته 14 دقيقة.

وأثناء الاحتجاج، طالبت الشابة بقية الركاب الجالسين بالتضامن والوقوف معها، وفعلا، انضم إليها البعض، ما عقد المشكلة أكثر ودفع بأمن المطار إلى تلبية طلب إيلين بإنزال الراكب من الطائرة.

كما رافقت الشابة اللاجئ أيضا إلى مبنى المطار، حيث صرحت وكالات الأنباء السويدية بأن موقف إيلين "ألغى القرار الرسمي الذي نص على ترحيل الرجل إلى أفغانستان".

وعقب الحادثة، انتشر فيديو إيلين بسرعة كبيرة على الإنترنت وخاصة عبر موقع تويتر، إذ عبر الكثير من الناس عن إعجابهم بشجاعتها وموقفها الإنساني المميز.

What an extraordinary and courageous young person!!

The world needs more people like her.#ElinErssonhttps://t.co/KXrW1tF6vx — Karen Freedman (@Karen_Freedman) July 24, 2018

Humanity is alive and kicking and her name is Elin Ersson!

If her courage doesn't light a fire under you I don't know what will. If we say nothing and do nothing we're complicit.



x#ElinErssonhttps://t.co/vcLyLDmQCR — DAC (@BeardMouse) July 24, 2018

المصدر: Twitter + YouTube + Sputnik