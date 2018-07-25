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زوج الممثلة الإباحية غريمة ترامب يقرر طلاقها

مجتمع

زوج الممثلة الإباحية غريمة ترامب يقرر طلاقها
Globallookpress SMG/ZUMAPRESS.com
ستيفاني كليفورد
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قرر غليندون كرين، زوج ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد (ستورمي دانييلز) طلاقها بسبب الخيانة الزوجية.

ويفيد موقع TMZ بأن غليندون كرين، وهو ممثل أفلام للبالغين أيضا، قدم الوثائق اللازمة للطلاق بعد مضي أسبوع واحد على اعتقال زوجته في نادي للتعري بمدينة كولومبوس الأمريكية، بسبب ملامستها أحد الزبائن خلال أداء دورها. وقد أكد مايك أفيناتي، محامي ستيفاني كليفورد حقيقة الطلاق، مضيفا أن الأولوية بالنسبة لموكلته هي ابنتها.

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وتفيد الوثائق التي حصلت عليها قناة CBS التلفزيونية، بأن السبب الرئيس للطلاق هو الخيانة الزوجية من جانب كليفورد. كما طلب كرين من المحكمة إصدار قرار يمنع زوجته السابقة من الاقتراب منه.

يذكر أن كليفورد وكرين التقيا عام 2010 وتزوجا بعد خمس سنوات، وأنجبا طفلتهما كايدن. واشتهرت كليفورد بعد نشر معلومات عن علاقاتها الجنسية بالرئيس دونالد ترامب.

وتفيد الأنباء بأن العلاقة بين الممثلة والرئيس نشأت عامي 2006-2007. وفي عام 2016 وخلال الحملة الانتخابية لترامب، دفع محاميه، مايكل كوين لكليفورد 130 ألف دولار مقابل سكوتها عن علاقتها الجنسية بترامب. وقد دحض البيت الأبيض هذه المعلومات واعتبرها كاذبة.

المصدر: لينتا. رو

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