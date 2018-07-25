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بريطانيا تفند الأنباء حول وفاة الأمير فيليب

مجتمع

بريطانيا تفند الأنباء حول وفاة الأمير فيليب
Reuters : Stefan Wermuth
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أكدت تقارير صادرة عن القصر الملكي في لندن، أن الشائعات الواردة حول وفاة الأمير فيليب ليست صحيحة أبدا، وأن الأمير بخير وبصحة جيدة.

وعقب انتشار الخبر الكاذب، امتلأت صفحة القصر الرسمية وصفحات أفراد العائلة على تويتر بالتساؤلات والتعليقات، كما تهافتت الاتصالات التليفونية إلى قصر باكنغهام، للاطمئنان على صحة الأمير فيليب.

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وذكرت التقارير أيضا، أن الملكة إليزابيت الثانية كانت في حالة غضب شديد عند انتشار الشائعات الكاذبة حول وفاة زوجها. كما تشاورت مع الأمير فيليب لوقت طويل، حول كيفية التعامل مع تلك الشائعات.

وبعد تفنيد الأنباء الكاذبة، صرح أحد المطلعين من داخل القصر، قائلا: "من المزعج جدا أن تسمع الناس يتساءلون عن خبر موتك وأنت ما تزال حيا.. يؤكد ذلك مدى سيطرة الانترنت على الناس.. الملكة غاضبة جدا وهي تعتقد أن الأمر مخز".

المصدر: ديلي ميل

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