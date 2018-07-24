ماذا فعل الساحر التركي المسموم بعد إنقاذه في مصر؟

خرج الساحر التركي الشهير عارف غفوري من مستشفى القصر العيني الفرنساوي في مصر، بعد شفائه من سم لدغة أفعى.

وقال مدير مركز علاج السموم داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي والطبيب المشرف على علاج الساحر التركي الشهير نبيل عبد المقصود، إن غفوري حرص على زيارة الأهرامات والمتحف المصري بعد مغادرته للمستشفى وتماثله للشفاء.

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وخرج "غفوري" من المستشفى، أول أمس، بعد تحسن حالته وشفائه من لدغة أفعى كوبرا تنتمي إلى فصيلة نادرة بعين واحدة.

وقال عبد المقصود: "الساحر تماثل للشفاء وغادر المستشفى وقدم شكره لأطباء المستشفى على المعاملة الحسنة التي تلقاها".

وأشار إلى أن الساحر المعروف وصل إلى مصر يوم الاثنين الماضي عن طريق طيارة خاصة، ونقل إلى مركز السموم داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي للإشراف عليه، وتقديم العلاج اللازم له.

المصدر: مصراوي