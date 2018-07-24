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انتحار تلميذ بعد قتله زميله في غرفة الصف (فيديو)

مجتمع

انتحار تلميذ بعد قتله زميله في غرفة الصف (فيديو)
ZUMAPRESS.com-© Saikat Paul
من الأرشيف
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أقدم تلميذ في الهند على الانتحار بعد أن قتل زميله، عن غير قصد، في مشاجرة في الصف رصدتها كاميرا مراقبة موجودة في مدرسة خاصة.

ونشرت صحيفة ميرور الفيديو الذي يبين الشجار بين الطالبين بسبب مشط للشعر، وتطور الشجار لعراك بالأيدي أدى لطرح أحدهما على الأرض بضربة قوية ليسقط دون حراك، حيث نقله التلاميذ إلى خارج غرفة الصف.

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وأكدت الصحيفة أن التلميذ توفي بعد أن نقل إلى المستشفى فورا، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وبعد الحادثة بوقت قصير، أعلن خبر انتحار التلميذ "الجاني" بعد ساعات قليلة فقط من وفاة زميله بسبب الشجار. وتعتقد الشرطة أن الطفل شعر بالذنب لوفاة صديقه فانتحر. أما أهله فيشكون بأن موته بفعل فاعل وجاء انتقاما للطفل المتوفى. لذلك أرسلت جثة الطفل "الجاني" إلى الفحص للتعرف على أسباب الوفاة.

المصدر: لايف. رو

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