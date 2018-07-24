كبير المستشارين العسكريين السوفيت الأسبق في مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ 95

تزامنا مع الاحتفال بثورة 23 يوليو المصرية، احتفل يوم أمس مارشال القوات البرية وكبير المستشارين العسكريين السوفيت الأسبق في مصر، محمود غارييف، بعيد ميلاده الـ95.

ولد محمود غارييف عام 1923 في أسرة تترية بمدينة تشيليابينسك، في إقليم الأورال الروسي، وشارك في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) والحرب السوفيتية اليابانية (1945).

وتولى اللواء آنذاك، منصب كبير المستشارين العسكريين السوفيت في الجمهورية العربية المتحدة في الأعوام 1970-1971، حيث لعب دورا كبيرا في إعداد الجيش المصري لحرب أكتوبر 1973 فيما بعد.

كذلك شغل غارييف منصب كبير المستشارين العسكريين لدى حكومة نجيب الله في أفغانستان عام 1989، عقب انسحاب القوات السوفيتية من هناك.

وبعد تقاعده، في تسعينيات القرن الماضي، شغل غارييف منصب أستاذ العلوم العسكرية في إدارة المفتشين في الجيش الروسي، وإدارة أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، وهو حاصل على عدد كبير من الأوسمة والميداليات، بما في ذلك وسام الاستحقاق الوطني من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2013 (بمناسبة عيد ميلاده الـ90)، ووسام ألكسندر نيفسكي (استحدث عام 1942، ويمنح لقادة ضباط الجيش، ممن لعبوا دورا كبيرا في تنظيم وقيادة العمليات الحربية).

المصدر: نوفوستي