مقترحات روسية لتحسين جودة التعليم في البلاد

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون يقضي بصرف مكافآت مادية سنوية للمعلمين الذين يظهرون أداء مميزا في العمل أثناء العام الدراسي.

وينص مشروع القرار على أن يتلقى كل مدرس يبلي بلاء حسنا في عمله أثناء العام الدراسي مكافأة مادية بالإضافة إلى مرتبه، تبلغ 200 ألف روبل، أي نحو (3300 دولار).

Владимир Путин предложил проект указа, согласно которому российские учителя будут получать ежегодные премии за выдающиеся результаты в сфере образования pic.twitter.com/7ji6a6z3UM — Пятый канал Новости (@5tv) 23 июля 2018 г.

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ومن المفترض أن يتم تقييم أداء المدرسين عبر مسابقات خاصة تشرف عليها لجان حكومية تابعة للمنظمات التعليمية الروسية، وسيتسابق فيها معلمون ممن يملكون خبرة في التدريس لا تقل عن 3 سنوات.

المصدر: وكالات روسية