طريقة دارجة في توديع الطيارين المتقاعدين في السعودية

ودَّع موظفو "الخطوط السعودية" أحد زملائهم الذي تقاعد بعد 40 عاما من الخدمة، بطريقة غريبة لكنها دارجة في أوساط الطيارين.

ورسم زملاء الطيار المتقاعد عبد الله البخاري على قميصه عبارات قصيرة لخصوا فيها مشاعرهم تجاهه.

وقال عبد الرحمن الفهد المتحدث الرسمي السابق باسم "الخطوط السعودية"، على حسابه في توتير، إن تدوين مشاعر رفاق الدرب على قميص المتقاعد من التقاليد الدارجة.

وأضاف الفهد في فيديو على حسابه: "هنا نرى زملاء مدير المقصورة عبد الله بخاري في آخر رحلة له قبل التقاعد بعد 40 سنة في خدمة الشركة، يرسمون مشاعرهم على زيه الرسمي".

المصدر: سبق