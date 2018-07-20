لأول مرة.. أكاديمية طيران سعودية تفتح أبوابها للفتيات (صورة)

بدأت أكبر أكاديميات الطيران في السعودية والشرق الأوسط، "أكاديمية أكسفورد للطيران"، باستقبال طلبات تسجيل النساء الراغبات في قيادة الطائرات في المستقبل القريب.

وتلتحق الفتيات السعوديات رسميا بأول دورة للطيران مع بداية شهر سبتمبر المقبل، في فرع أكاديمية أكسفورد الواقع في مدينة الدمام بالسعودية.

وسابقا، اضطرت الفتيات السعوديات إلى السفر لدراسة علوم الطيران خارج البلاد، إذ من الصعب جدا التحاقهن بمعاهد الطيران داخل السعودية.

ومع بدء سريان القرار الجديد الذي يسمح للنساء بدراسة الطيران، لن تصبح أولى الخريجات في الأكاديمية، أولى قائدات الطائرات السعوديات، إذ سبقتها الربانة هنادي الهندي، التي تطير اليوم بالطائرات الخاصة التابعة للأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال.

You-Tube: سالم المطيري

كما يرى مراقبون أن القرار يندرج ضمن التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تمر بها المملكة، في إطار البرنامج الوطني السعودي المسمى بـ "الرؤية 2030".

وفي السياق نفسه، رحبت العديد من الدول حول العالم بالقرارات السعودية الأخيرة، الساعية إلى تمكين دور المرأة أكثر في المجتمع.

المصدر: The National + YouTube