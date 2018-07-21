ألمانيا.. افتتاح منتجع سياحي عملاق بناه أدولف هتلر (صور)

يفتتح قريبا أضخم منتجع شاطئي في القارة الأوروبية، أمر هتلر شخصيا ببنائه خلال حكم النازيين لألمانيا، حيث يرى الآن النور بعد سنوات من أعمال التأهيل والترميم.

ولكن قرار الحكومة الألمانية باستثمار المنتجع، لم يعجب الكثير من الألمان. في حين رأت الحكومة فائدة اقتصادية كبيرة من إعادة تأهيل المنتجع ليصبح جزءا منه فندقا، وآخر سكنا.

وكان المشروع العملاق جزءا من الدعاية النازية التي تدور حول فكرة "القوة من خلال المرح"، وبمعنى آخر، توفير العطل شبه المجانية للشعب بهدف توحيدهم روحيا.

You-Tube: Tech Insider

وتلخصت الانتقادات الشائعة في أن افتتاح المنتجع بحلته الجديدة سيمحي من أذهان الناس تاريخ المشروع الأسود، ولا يمكن تبرير ذلك بالفائدة الاقتصادية الجمة للمشروع. وكذلك رأى بعض الألمان أن التنمية الاقتصادية لا يجب أن تقوم على أساس عمراني مشبوه، كفندق "برورا".

بينما حذر خبراء من التبعات الخطيرة للخطوة الألمانية، إذ "قد يدرج النهج ذاته في مشاريع تنموية قادمة، وقد يبدأ بعض الناس في استحسان بعض الخطط النازية التي شيدت في ذلك الزمن".

وبني فندق "برورا" على جزيرة رويغان في بحر البلطيق، بأمر مباشر من أدولف هتلر أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، بغرض استيعاب أكثر من 20 ألف سائح ألماني على الجزيرة نفسها.

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ويعد الفندق من أضخم المباني التي بنيت عبر التاريخ، إذ يفوق طوله 4.5 كيلومتر على امتداد شاطئ الجزيرة. ومع ذلك، لم يتسن للنازيين افتتاح المنتجع آنذاك، ولا حتى استقبال السياح فيه أبدا، بسبب اشتعال الحرب العالمية الثانية.

ويجدر القول أيضا أن المنتجع قد استخدم سابقا، ولكن كملجأ للمدنيين الألمان مع بداية زحف قوات الحلفاء نحو العاصمة برلين.

المصدر: YouTube + RT