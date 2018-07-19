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الأمريكيون لا يعرفون مكان دولتهم على خريطة العالم! (فيديو)

مجتمع

الأمريكيون لا يعرفون مكان دولتهم على خريطة العالم! (فيديو)
twitter/jimmykimmel
جزء من التجربة
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أعد مقدم برامج التلفزيون الأمريكي جيمي كيميل، دراسة استقصائية بين الأمريكيين، طُلب منهم فيها تسمية بلد واحد على الأقل على الخريطة دون أي ترميز.

وعرض كيميل النتائج على الهواء ونشرها على تويتر، وأظهرت فشل المستطلعة آراؤهم في تحديد أي دولة، بينما تمكن أحدهم من العثور على أمريكا الجنوبية، ولكنه لم يستطع العثور على دولة هندوراس.

وتمكن أصغر المشاركين في الاستطلاع وهو تلميذ من تحديد 15 دولة على الخريطة.

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