حالة نادرة.. طفلة شابت بعمر 7 سنوات (صورة)

بلغ عمر الشابة، كيت دينوتا، 7 سنوات عندما بدأت أمها تلاحظ ظهور الشعر الأبيض في رأسها، في ظاهرة نادرة جدا حول العالم.

وعندما أصبحت بعمر 14 عاما، بدأت تصبغ شعرها باستمرار كي لا يظهر لونه الحقيقي للناس، إذ قدرت أنها أنفقت أكثر من 18 ألف دولار في صالون التجميل حتى بلغت 28 عاما، وذلك عندما قررت التوقف عن صبغ شعرها وإشهار لونه الأبيض.

وأتى التغيير المفاجئ بعد أن قررت الفتاة تجاهل الخوف من التقدم في السن وأن تواجه الحقيقة، وكذلك أن ترى كيف ستبدو على حقيقتها بعد وقف استخدام صبغة الشعر.

Good morning, when did you first spot the silver tinsel in your hair?...There’s a woman who spotted her 1st grey hair aged 7! £14,000 later aged 28 Kate decided to ditch the dye. So what gets better as you get older? Give us your thoughts on @BBCTees@greenyfrom6ampic.twitter.com/K6olELHoVN — Amy Oakden (@amy_oakden) July 19, 2018

كما تحدثت كيت التي تعيش اليوم في نيويورك، عن الضغوطات التي واجهتها بعد اتخاذ قرارها، إذ حذرها كثيرون من القيام بهكذا خطوة، خوفا على مستقبلها المهني ونظرة الناس لها، إلا أنها اعتادت على اللون الجديد وبدأت تحبه، خاصة أن العديد من الفتيات أخذن يحذون حذوها.

ويرى بعض الناس أنه من الطريف أن ننتقد الشابات ذوات الشعر الأبيض طبيعيا، بينما تدرج صرعة الصبغة البيضاء في صالونات التجميل بكثرة، وتنتشر بشكل واضح بين بعض الفتيات.

المصدر: Twitter + BBC News