// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. مصرع شخص غرقا أثناء تصوير "فيديو غنائي"
La Nicolás TV / YouTube
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رصدت كاميرا أثناء تصوير فيديو كليب غنائي، لمغني الراب المشهور "دون داي"، غرق شاب بعد أن قفز في شلال في الإكوادور.
وقال شهود عيان إن الشاب كان مع مجموعة سياح، واسمه كارلوس بونتون ويبلغ من العمر 33 عاما، وغامر بالقفز في الشلال، ولم يلتفت إلى التحذيرات.
وسارع أعضاء طاقم المغني إلى مساعدة السائح، لكنهم فشلوا في إنقاذه.
المصدر: lenta.ru
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