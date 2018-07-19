إقصاء 15 عارضة أزياء من مسابقة بسبب لون بشرتهن

أقصيت مجموعة عارضات أزياء من تجربة الأداء لعرض ملابس البحر لأسبوع موضة السباحة في فلوريدا بسبب لون بشرتهن الداكن.

ونشرت صحيفة إنديبندنت أن، جويا تالبوت، تعرضت للتمييز العنصري مع 15 فتاة سمراء. ووفقا لجويا فإن منظمي تجربة الأداء أوقفوا العرض عندما شاهدوا اقتراب مجموعة الفتيات السمر لتقديم عرضهن مثل بقية المشاركات.

إقرأ المزيد

وبحسب تالبوت، فقد برر المنظمون إيقاف المسابقة ومنع قبول عارضات أخريات، بأنهم "لم يعودوا بحاجة إلى نماذج سوداء، لذا فإن هؤلاء العارضات من إفريقيا لا.. لا".

وشاركت تالبوت ما حصل معها على شبكات التواصل الاجتماعية وحصلت على دعم واسع من المتابعين.

وكتب أحد رواد إنستغرام: "يا فتيات أنتن جميلات جدا، لا أستطيع أن أصدق أن التمييز العنصري ما يزال موجودا في بلادنا".

المصدر: لينتا. رو