بعد أنباء مقتله في سوريا.. شبيه اللواء عمر سليمان يسبب ضجة كبيرة (صور+فيديو)

أثيرت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهور مجموعة من الصور، لشبيه اللواء المصري عمر سليمان أدت إلى شكوك كبيرة حول موته.

وأكد متداولو الصور أن اللواء عمر سليمان ظهر في إحدى الدول الأوروبية، بينما كذب البعض هذه الصور، منوها بأنها لأحد محبيه نشرها في ذكرى رحيله، وأنه توفي منذ وقت بعيد.

وكان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المصري محمود زاهر، أوضح في وقت سابق أنه سبق وخدم مع اللواء عمر سليمان حينما كان رئيس أركان اللواء 116 وفي أماكن أخرى.

وأضاف زاهر خلال برنامج "بالميزان"، المذاع على شاشة "ltc" أن اللواء عمر سليمان قتل ولم يتوف بمرض نادر كما هو متداول.

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وتابع زاهر، أن الكثيرين نصحوه بعدم الحديث في واقعة استشهاد عمر سليمان، ولكنه أصر بأن اللواء سليمان قتل في سوريا في مركز المخابرات السوري ومعه مجموعة ضخمة من عناصر مخابرات العديد من الدول، وحدثت خيانة داخل المركز وتم تفجيره وقتل في هذه الواقعة.

المصدر: فيسبوك