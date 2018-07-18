تضحية وحشية.. أخوة يقتلون أمهم "استدعاء للشيطان"

اعترف 3 أشقاء في البيرو بقتل أمهم البالغة من العمر 75 عاما في إطار طقوس شيطانية مرعبة، شملت اقتلاع عينيها وإزالة أمعائها.

وقُتلت الأم، تيودورا كسايلاهوا، بوحشية من قبل أبنائها: أوريليا كوسبي (38 عاما) وبيرسي كوسبي (41 عاما) ومارسيلينا سوان (46 عاما)، بعد أن أمرهم "سيد الظلام" (المزعوم) بالاستحمام بدمها.

وألقت الشرطة القبض على الأخوة الثلاثة حيث اعترفوا بجرمهم. وأخبرت الشقيقة الأصغر قسم الشرطة أنها "اختيرت" لتنفيذ عملية القتل الوحشي، وأقرت بإقناع إخوتها بضرورة قتل والدتهم. كما قالت أوريليا إنها تلقت تعليمات بالاستحمام في دماء والدتها "لاستدعاء الشيطان".

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وعُثر على جثة كسيلاهوا داخل منزلها في قرية Andabamba الجبلية شمالي البيرو، يوم السبت 14 يوليو، وكانت قد فقدت بعض أعضائها.

وقال مفوض الشرطة، جوليو توريبلانكا، في حديث مع قناة تلفزيون Peru 21، إن أوريليا اقتلعت عيني والدتها لدى تنفيذ عملية القتل.

وفي البيرو، يمكن أن تقتصر أشد العقوبات على السجن مدى الحياة لا الإعدام، ولكن من المتوقع أن يخضع الثلاثي لتقييم الصحة العقلية، وفقا لتقارير elPopular.

المصدر: RT