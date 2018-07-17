كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الحج؟ (فيديو)

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية مقطع فيديو يصور مستقبل الحج بحلول عام 2030، بعد تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تجربة حج عالية الجودة والتنظيم.

وأشارت الوزارة إلى أن "الرؤية السعودية 2030" لا تستهدف القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وحسب، بل كل ما يتعلق بالحج والعمرة أيضا.

ووفقا للفيديو الجديد، سيصبح التسجيل للحج رقميا من خلال استخدام تطبيق ذكي، وفي غضون أيام يستلم المتقدم صندوقا يحتوي على بطاقة إلكترونية، سوار ذكي وسماعات أذن. ويتوجب على الحجاج إبقاء هذه الأغراض معهم طيلة فترة الحج.

وتسمح البطاقة الإلكترونية للحاج بالمرور عبر بوابة مراقبة الجوازات في المطار وكذلك الصعود إلى قطار الحرم السريع، المسؤول عن إيصال كل حاج إلى فندقه المسجل فيه مسبقا.

كما لم يعد افتراق وضياع الأقرباء أثناء الحج مشكلة كبيرة بحلول 2030، إذ يمكن لأفراد العائلة الواحدة تعقب مواقعهم الجغرافية باستخدام البطاقات الإلكترونية المرتبطة بالتطبيق الذكي.

أما بالنسبة للسوار الذكي، فيحتوي على كل المعلومات الشخصية عن الحاج وهو مخصص لإحصاء عدد مرات الطواف حول الكعبة، لكي يتجنب الحاج النسيان أو الالتباس.

ونهاية، تساعد سماعات الأذن الحجاج على تذكر الأدعية والأذكار المناسبة لكل مرحلة من مراحل الحج والعمرة.

المصدر: YouTube + Gulf News