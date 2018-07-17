روسيا قد تسمح للأهل بتعقب هواتف أطفالهم في حالات الطوارئ

تضمن مشروع قانون روسي جديد السماح للأهل بتحديد موقع أطفالهم الجغرافي، وذلك من خلال تعقب هاتفهم الخليوي في حالات الطوارئ.

ويعرض القانون الجديد خلال أيام على مجلس الدوما الروسي، والذي يسهل في حال الموافقة عليه، عمليات البحث والتقصي عن الأطفال المفقودين في روسيا.

والجديد في القانون هو السماح للأهل وفرق الإنقاذ بتعقب هواتف الأطفال دون الحاجة إلى مذكرة من القضاء، لكن شريطة أن تكون الحالة طارئة.

كما أرفق المشروع الجديد بملاحظة خطية جاء فيها أن "اتخاذ الإجراءات اللازمة في عمليات الطوارئ، أمر هام جدا في إنقاذ الأطفال في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان".

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وفي ذات السياق، يرى خبراء أن مشروع القرار مهم للغاية، إذ إن كل دقيقة تغتنم أثناء البحث عن طفل مفقود، قد تكون سببا في إنقاذ حياته، وخاصة في حالات الاختطاف، حيث يلعب الوقت دورا مفصليا في عمليات الإنقاذ.

ووافقت على مقترح القرار حتى اللحظة، وزارات الاتصالات والداخلية والعدل ومكتب المدعي العام. ومن المتوقع أن يتم عرضه والتصويت عليه قريبا في مجلس الدوما.

المصدر: RT