حرس الحدود السعودي يضبط نصف طن من المخدرات

ضبط حرس الحدود السعودي عدة محاولات لتهريب كمية كبيرة من المخدرات في أقل من شهر، قدرت بأكثر من 600 كيلوغرام.

وتمكنت الجهات المختصة من إحباط المحاولات واعتقال أكثر من 40 شخصا متورطا، في الفترة الواقعة بين 15 يونيو الماضي و13 يوليو الجاري.

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كما تعتقد السلطات أن معظم عمليات التهريب على ارتباط بشبكة واحدة لتجارة المخدرات، حيث رصد جميع المهربين عبر الحدود الجنوبية للمملكة، بينهم: 23 إثيوبيا، 2 من الصومال، 9 يمنيين و2 من السعودية.

وجرى إحباط محاولات التهريب في كل من جيزان ونجران وعسير، كجزء من خطة سعودية لمكافحة شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات عبر البر والبحر.

المصدر: Arab News