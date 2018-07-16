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بريطانيا.. أول صورة ملكية شاملة برفقة الأمير لويس

مجتمع

بريطانيا.. أول صورة ملكية شاملة برفقة الأمير لويس
Reuters : POOL New
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نشر قصر كينسينغتون الملكي صورا جديدة للعائلة الملكية ظهر فيها الأمير الصغير، لويس، لأول مرة بصحبة العائلة.

وأخرج الصورة الملكية مصور الفنانين الشهير، مات هوليواك، وظهر فيها كل من: الأمير ويليام وزوجته كيت برفقة أطفالهما الثلاثة، لويس وتشارلوت وجورج، وكذلك الأمير هاري وزوجته ميغان، بالإضافة إلى أفراد عائلتهم الكبرى.  

والتقطت الصور مباشرة بعد مراسم تعميد الأمير الصغير، في 9 يوليو الجاري، والتي تغيبت الملكة البريطانية عن حضورها. 

You-Tube: Royal Reviewer

يذكر أن تعميد الأمير الثالث الذي يبلغ من العمر 12 أسبوعا، حدث في كنيسة "Chapel Royal"، من قبل رئيس أساقفة كانتربري، القس جاستن ويلبي، الذي عقد قران الأمير هاري وميغان ماركل.

المصدر:  YouTube + AP

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