ألمانيا: يانصيب لحجز مكان في المقبرة

نظمت السلطات في مدينة بيرختيسغادن الألمانية الصغيرة سحب يانصيب نادر يحصل الفائزون به على أماكن في المقبرة المحلية القديمة.

وأفادت قناة "ABC News" بأن إدارة المدينة خصصت لهذا الغرض 200 مكان شاغر في المقبرة.

وأضافت أن هذه المقبرة التي ظهرت في القرن الـ17 تتمتع بشعبية كبيرة بين السكان المحليين، غير أن إدارة المدينة كانت مضطرة خلال سنوات طويلة لرفض طلبات شراء أماكن فيها بسبب صغرها.

واتخذت الإدارة قرارا بتنظيم اليانصيب لمنح كل سكان المدينة فرصا متساوية لحجز "مقاعد" في المقبرة.

وأشارت القناة إلى أن 280 شخصا قدموا طلبات المشاركة في اليانصيب، فيما يبلغ العدد الإجمالي لسكان المدينة حاليا نحو 7,5 ألف شخص.

المصدر: Lenta.ru